دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 8-11-2023 الصحيحة

يهتم المسلمون في كل العالم بترديد صيغ دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 8-11-2023 ودعوات ما بعد الفجر من القرآن الكريم والسنة النبوية، فهي لها فضل عظيم وأجر واسع، كما أنها من مسببات البركة وسعة الرزق.

دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 8-11-2023

وتصدر البحث عن صيغ دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الأربعاء 8-11-2023 محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة إذ يحرص الكثيرون بداية يومهم بذكر الرحمن وأحاديث النبي محمد.

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 8-11-2023 من القرآن الكريم

"قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد".

"قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد".

"قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس".

أذكار الصباح اليوم الأربعاء 8-11-2023 من السنة النبوية

"أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر".

" أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد وعاى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين".

"اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت".

"اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك".

"اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت".

"اللهم إني أعوذبك من الكفر، والفقر، وأعوذبك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت".

"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين".

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