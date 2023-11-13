الإثنين 13 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المسلمين مع بداية كل صباح معرفة أدعية الصباح اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 لترديد الادعية والأذكار، للتقرب من الله عز وجل.

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور التالية أدعية الصباح اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023.

  • « أَعُوذُ بكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِن كُلِّ شيطَانٍ وهَامَّةٍ، ومِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».
    « اللهم اهدِني فيمن هديتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنك تَقضي ولا يُقضَى عليك، إنه لا يَذِلُّ من والَيتَ، تباركْتَ وتعالَيْتَ».
    « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ».
    « أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ».
    « اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ».
    « أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا».
    « اللهمَّ عافِني في بدني، اللهمَّ عافِني في سمعي، اللهمَّ عافِني في بصري».

خير يوم طلعت فيه الشمس.. أبرز الأدعية في يوم الجمعة

بالتزامن مع المطر والرعد.. دعاء مستحب عند الرعد وتفسيره

  • اللهم إني أصبحت أشهدك، وأشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك.
  • قراءة سورة البقرة:
    قراءة آيات من سورة البقرة في الصباح تعتبر سنة مستحبة وتجلب البركة.
  • قول "أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" عدة مرات في الصباح.
  • بِسْمِ اللهِ الَّذي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.
دعاء الفجر ابرز ادعية الصباح اليوم الاثنين ادعية الصباح اليوم الاثنين الفجر الصباح الصباح اليوم الإثنين

مواد متعلقة

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

فضل الدعاء للمتوفى وأفضل الأدعية المستحبة عند زيارة المقابر

الأكثر قراءة

عاجل.. بركان جبل اتنا فى صقلية يطلق حمما وعمودا من الرماد بارتفاع 5 .4 كيلومتر فى السماء

عاجل.. ميناء القاهرة الجوى يتعرض لهجوم سيبرانى ورئيس قطاع التكنولوجيا يكشف التفاصيل

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-11-2023 والقنوات الناقلة

تراجع عالمى.. سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 فى مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه المصرى فى البنوك

عاجل .. القاهرة الإخبارية: الجيش الأمريكى يؤكد استهداف مواقع إيران فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطاب الملك الوصي الهاشمي فى القمة العربية الإسلامية.. الأردن شقيق الدم الفلسطيني

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل