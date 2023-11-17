رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

قال تساحي هنجبي رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن إسرائيل ستوافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر، مقابل إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين الموجودين في القطاع.

وأضاف هنجبي، في مؤتمر صحفي، منذ قليل: "سنطلق سراح مختطفينا بشكل جماعي وعندها فقط سنوافق على وقف إطلاق النار، وسيكون أيضًا محدودًا وقصيرًا، وبعد ذلك سنحقق ما أردناه"، حسبما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية.

إدخال وقود لمحطات مياه غزة

وتابع: "هناك قضية أخرى تهمنا وهي إطلاق سراح المختطفين، وهو الأمر الذي تم تحديده أيضًا في أهداف الحرب، وكما تعلمون، فهي ليست خطوة سهلة في الميدان، ولكنها ذات قيمة وتساوي أي هدف آخر".

وأشار رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن مجلس الحرب تجاوب مع الطلب الأمريكي لتوفير حاويتي وقود يوميًا إلى مضخات المياه داخل قطاع غزة المحاصر.

وأوضح: "استجاب المستوى السياسي لطلب خاص من الولايات المتحدة بتوفير صهاريجين يوميًا لمنشآت معالجة مياه التي تنهار بسبب عدم القدرة على تشغيل ما تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).. وجاء القرار لمنع انتشار الأوبئة.. لا نحتاج إلى الأوبئة لإيذاء الجنود والمدنيين الموجودين هناك، وإذا كانت هناك أوبئة فسوف نتوقف".