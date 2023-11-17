الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"شعب عظيم".. شاب فلسطينى يُشيد بمواقف المصريين

شاب فلسطيني
شاب فلسطيني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب فلسطيني يشكر مصر على دعمها أهالي قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم وجريمة الحرب التي تُمارس في حق المدنيين وسط حملات تدمير البنى التحتية والوحدات السكنية والمستشفيات.

وقال الشاب الفلسطيني في رسالته: "الشعب المصري شعب عظيم بصراحة.. صعب تلاقي حد في العالم بيحبنا مثل الشعب المصري".

شاب فلسطيني: الشعب المصرى محترم ويحترمنا ومواقف كثيرة تثبت هذا الشيء

وأضاف: "الشعب المصري محترم ويحترمنا ومواقف كثيرة تثبت هذا الشيء، مواقف واضحة وظاهرة أنا كفلسطيني أشعر بها".

وتابع: "أول ما يعرف أي شخص مصري إنك من غزة أو فلسطين تشعر إنه يريد أن يحملك فوق رأسه، ويفعل لك كل ما يمكن فعله، بروح لدكتور أريد أتعالج، الدكتور بيشوف لهجتنا مختلفة يسألني أنت من وين؟.. أقوله من غزة، فيرد فورًا فلوس الكشف ويقول ليه.. ده أقل واجب لأهل فلسطين".

غزة شاب فلسطينى فلسطين مصر الشعب المصري

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