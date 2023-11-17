الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

من بينها مخالفات جمارك.. مباحث التهرب الضريبى تضبط 300 قضية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أسفرت جهود الإدارة العامة  لمباحث الضرائب والرسوم التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عن ضبط 300 قضية فى عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

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مباحث الضرائب تضبط 1016 قضية فساد مالى فى يوم

مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق، ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

مباحث الضرائب والرسوم قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية الضرائب العامة مخالفات الجمارك

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