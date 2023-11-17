من بينها مخالفات جمارك.. مباحث التهرب الضريبى تضبط 300 قضية

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، عن ضبط 300 قضية فى عدة مجالات، أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق، ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.