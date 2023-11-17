الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهرية الإسماعيلية" تكرم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقامت منطقة الإسماعيلية الأزهرية، حفلا لتكريم أوائل الشهادات الثانوية، الإعدادية، والابتدائية للعام السابق ٢٠٢٢/  ٢٠٢٣م
تحت رعاية الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وبحضور الدكتور آحمد بيومي الوكيل الشرعي لمنطقة الإسماعيلية، علي الزر، مدير رعاية الطلاب، وماجدة شهاب، الموجه الأول بإدارة رعاية الطلاب.

كما شهد الحفل توزيع جوائز التصفية النهائية لمسابقات القرآن الكريم والإنشاد الديني للمراحل الثلاثة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م، وقد أشرف علي تنظيم الحفل الأستاذ محمود رمضان، الأخصائي الاجتماعي بمعهد المنشية بنين.

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع سير الدراسة بمعاهد إدارة التل الكبير

وتابع الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، سير العملية التعليميةبمعاهد إدارة التل الكبير التعليمية، حيث تفقد فضيلته سير الدراسة بمعهد تل البلد الابتدائي واطمئن على انتظام العملية التعليمية، والتقى بعدد من المعلمين والإداريين، منبها على ضرورة الالتزام بدفاتر البوابة وأكد فضيلته علي تفعيل المنشور الخاص بتقوية الطلاب في المواد المختلفة من خلال درجات امتحان الشهر بناء علي المنشور الوارد من قطاع المعاهد الأزهرية.

وحث فضيلته، أبنائه وبناته الطلاب والطالبات على الاجتهاد والمذاكرة أولًا بأول، والحرص على تعلم العلم والتفوق وسأل فضيلته الطلاب في المواد التعليمية.

ونبه فضيلته على عدم السماح لأى عضو من هيئة التعليم أو الجهاز الإداري بالمعهد بالخروج قبل انتهاء فترة العمل؛ إلا بإذن أو مأمورية رسمية، وبما لا يخل بانتظام اليوم الدراسي، وتفقد حجرة المعمل وأجهزة الحاسب الآلي، وشدد على تفعيل دور مشرفي الأدوار بالمعهد، والعمل على حسن سير اليوم الدراسي، وإلزام المشرفين بكتابة تقارير يومية عن السلبيات والإيجابيات ورفعها إلى شيخ المعهد.

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