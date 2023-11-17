شرطة النقل والمواصلات: ضبط 1682 قضية خلال 24 ساعة

قامت الإدارة العامة لـ شرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1682 قضية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة التي تولت التحقيق، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.