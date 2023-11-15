الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة النقل والمواصلات تنظم حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

نظمت الإدارة العامة لـ شرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة.

من جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى، الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وذلك استمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، لا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.

المرضى والمصابين رعاية المرضى دور المجتمعى شرطة النقل وزارة الداخلية

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