"القاهرة الإخبارية": المستوطنون يهاجمون المزارعين قرب ترمسعيا شمال شرق رام الله

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن المستوطنين يهاجمون المزارعين قرب بلدة ترمسعيا شمال شرق "رام الله"، وذلك في نبأ عاجل.

العثور على جثة جندية محتجزة لدى حركة حماس

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أنه تم العثور على جثة جندية كانت محتجزة لدى حركة حماس في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان له اليوم، أنه عثر على جثة الجندية نوعاه مارسيانو، البالغة 19 عامًا، التي كانت محتجزة لدى حماس، وسبق أن أعلنت الحركة عن مقتلها جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وتابع بيان جيش الاحتلال: "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".