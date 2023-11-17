الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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7 شهداء على الأقل فى قصف إسرائيلى لمنزل بـ"خان يونس" شرق غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بارتقاء 7 شهداء على الأقل إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال شرق خان يونس، وذلك في نبأ عاجل.

مزاعم جديدة لقوات الاحتلال لتبرير قصف مستشفى الشفاء 

وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أنه تم العثور على جثة جندية كانت محتجزة لدى حركة حماس في مبنى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان له اليوم، أنه عثر على جثة الجندية نوعاه مارسيانو، البالغة 19 عامًا، التي كانت محتجزة لدى حماس، وسبق أن أعلنت الحركة عن مقتلها جراء القصف الإسرائيلي على غزة. 

وتابع بيان جيش الاحتلال: "انتشلت جثة الجندية نوعاه مارسيانو من قبل قوات الجيش الإسرائيلي من مبنى محاذٍ لمستشفى الشفاء في قطاع غزة، ونقلت إلى الأراضي الإسرائيلية"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

خان يونس غزة قطاع غزة الضفة الغربية ارتقاء 7 شهداء

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