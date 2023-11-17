مسئول بالأمم المتحدة: الاحتلال دفن جثثًا لجنوده بجوار مستشفى الشفاء ليبرر اقتحامه

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن المحكمة الجنائية الدولية تلقت طلبًا رسميًا من جنوب إفريقيا ضد جرائم إسرائيل في غزة.

وأضاف أبوسيعد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك 3 منظمات فلسطينية تقدمت بطلب فتح تحقيق ضد جرائم إسرائيل في غزة"، لافتًا إلى أن الاحتلال دفن جثثًا لجنوده بجوار مستشفى الشفاء ليبرر اقتحامه للمجمع.

وتابع: "لدينا الوثائق الكافية التي تثبت جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبها الاحتلال، والتي كانت أبرزها حفر أماكن عديدة ودفن الجثث لإخفاء جرائمه".

وأوضح الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن وصول قوات الاحتلال للمدنيين سهل وهذا ما نحذر منه، لأن الساحات الآن مليئة بالمدنيين، لافتًا إلى أن هناك قوات أممية عدة حذرت من ذلك الأمر.

وتابع: "ندعو من كل المنابر، دعوة صريحة بعدم زج المدنيين في كل تلك الصراعات، إذ يجب حسم العسكري أمام العسكري، وإبعاد المدنيين عن ساحات الحرب، وإن حدث ذلك فلن يستطيعوا أن يفلتوا من العقاب".