الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماليزيا تجدد إدانتها الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة: شنيعة وهمجية

الهجمات الإسرائيلية
الهجمات الإسرائيلية

جددت ماليزيا، صباح اليوم الجمعة، إدانتها القوية الهجمات الإسرائيلية الشنيعة والهمجية المستمرة على السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك قصف المستشفيات والمرافق المدنية.

وأوضحت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان لها اليوم، أن مثل هذه الهجمات تشكل انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

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وأكدت ماليزيا رفضها ذريعة "الدفاع عن النفس" من جانب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين الأبرياء، موضحة أن العدوان الإسرائيلي ليس متناسبا ولا قانونيا ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بيان الخارجية الماليزية أنها دعت مرارا وتكرارا مجلس الأمن إلى الوفاء بمسئوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، لافتة إلى أن المجلس اتخذ بعد أكثر من شهر، أخيرا، إجراء موحدا وحاسما للتصدي للمذبحة المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة.

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وأعربت ماليزيا عن اعتقادها أن "القرار 2712 (2023) يوفر تدبيرا مؤقتا على وجه السرعة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وكذلك حماية الأبرياء المدنيين، خاصة الأطفال في مختلف أنحاء قطاع غزة، وهو أيضا خطوة أولى مهمة ويجب أن تتبعه إجراءات ملموسة نحو الوقف الفوري للأعمال العدائية من أجل وقف المزيد من الخسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات.

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وحثت ماليزيا جميع الأطراف على الالتزام بهذا القرار، بما يتماشى مع المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الخارجية الماليزية أنها تعتقد بقوة أن السبب الجذري للقضية الفلسطينية هو استمرار احتلالها غير القانوني، مشددة على ثبات موقفها بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة ذات سيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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