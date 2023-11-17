"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف وسط مدينة غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي وسط مدينة غزة، وذلك في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تدمير 21 آلية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في عدة محاور بقطاع غزة، بالإضافة إلى تدمير منزل تحصن به عدد من الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن سقوطهم بين قتيل وجرح، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء أمس الخميس.

فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن أنه في فجر أمس الأربعاء 15 نوفمبر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث قامت بتفتيش جميع الأقسام، فضلًا عن التحقيق مع جميع المتواجدين بالمجمع الطبي بداية من النازحين إلي المرضى، وحتى الطواقم الطبية والعاملين واعتقلت عددًا منهم، لم يتم تحديد عددهم حتى اللحظة، بسبب انقطاع الاتصالات.

وأضافت أنه بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، مثل المواد المخدرة والأوكسجين، والحصار، فقد استشهد 40 مريضًا، بالإضافة إلى استشهاد عدد من الأطفال الخدج الذين كانوا يتواجدون في الحضانات التي فُصلت عنها الكهرباء.