"الأوقاف": انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 15 مسجدًا اليوم

تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف القليوبية (طوخ)

2- مديرية أوقاف الغربية (سمنود)

3- مديرية أوقاف المنيا (عطف حيدر - العدوة)

4- مديرية أوقاف الوادي الجديد (المنيرة)

5- مديرية أوقاف الفيوم (العجمين)

6- مديرية أوقاف السويس ( الجناين)

7- مديرية أوقاف أسيوط (منفلوط)

8- مديرية أوقاف دمياط (الزرقا)

9- مديرية أوقاف المنوفية (أشمون)

10- مديرية أوقاف الشرقية (بلبيس).

افتتاح 15 مسجدا اليوم

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة 17 / 11 / 2023م، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 326 مسجدًا منها 251 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و75 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 17/ 11/ 2023 م 11348 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و317 مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد



مديرية أوقاف بني سويف

1. مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير – صفط راشين - ببا

2. مسجد الهدى – كفر بني علي – سمسطا.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. مسجد عمر بن الخطاب – قرية النهضة - بلطيم

4. مسجد السلام – عزبة ثروت – سيدي سالم

5. مسجد المرحوم هاشم - المجاز الشرقي - الحامول

6. مسجد الرحمن – قرية 76 المنصور - الحامول

7. مسجد عوض الدولتلي – العزبة السمراء -قرية السحايت – الحامول.

مديرية أوقاف مطروح

8. مسجد الشيخ عطيوة – منطقة الشيخ عطيوة – مطروح ك .2

مديرية أوقاف أسوان

9. مسجد الرحمة – عمارات حي اللوتس (مشروع الإسكان المتميز بحي العقاد) - الكرور

10. مسجد الصالح - قرية الفقراء – إدفو قبلي

11. مسجد الرحمة – الشراونة الوسطى – مركز إدفو.

مديرية أوقاف البحيرة

12. مسجد عزبة أسيا – مركز الرحمانية

13. مسجد أبو عريضة – الحاجر – سيدي غازي – كفر الدوار.

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف سوهاج

1. مسجد الأمير داوود – العلاونة - البلينا.

مديرية أوقاف المنيا

2. مسجد أحمد حسين عقل – السرارية - سمالوط.