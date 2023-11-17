الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكومة الموريتانية تنفى وجود أى اتصالات مع إسرائيل

الناني ولد اشروقه
الناني ولد اشروقه

نفت الحكومة الموريتانية بشكل تام وجود أي اتصالات مع إسرائيل.

ونفى الناني ولد أشروقة، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، خلال مؤتمر صحفي، في نواكشوط، بشكل تام ما يشيعه البعض من إمكانية وجود اتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيا الإعلاميين إلى اليقظة في مثل هذا النوع من القضايا التي يستخدمها البعض لنشر الشائعات لتحقيق مآرب خاصة.

وشدد الناني على أن موقف موريتانيا مما يتعرض له الشعب الفلسطيني واضح لا لبس فيه، وقد عبر عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالاستياء والتنديد في القمتين السعودية الإفريقية، والعربية الإسلامية المشتركة، وفي تغريداته كما عبرت عنه الحكومة والشعب في العديد من المناسبات.

الأكثر قراءة

عاجل.. فقدان الاتصال مع طواقم الهلال الأحمر فى مستشفى المعمدانى بغزة

عاجل.. "وفا" الفلسطينية: مجزرة إسرائيلية جديدة فى مخيم جباليا

أسعار الفراخ.. بورصة الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 17-11-2023

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

عاجل.. روسيا: لدينا معلومات عن إرهابيين ينوون مهاجمة جنوب سوريا

أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار فيتوريا باستبعاد ثلاثى منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه