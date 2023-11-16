الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الكرة بالنادى الأهلى

جانب من اجتماع الخطيب
جانب من اجتماع الخطيب مع شركة الكرة

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف ‏العام على الكرة اجتماعًا مطولًا مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبدالقادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي، ناقش خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق وأن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.

كما جاء في الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ميدياما الغاني السبت الموافق 25 نوفمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضًا 

مؤسسة الأهلي المجتمعية ترسل قافلة إغاثة جديدة لغزة

كولر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية.

وتعادل الأهلي اليوم مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة، والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 13 والجونة للنقطة 9.

الاهلى شركة الكرة الكابتن محمود الخطيب اجتماع الخطيب مع شركة الكرة دوري نايل 2023

مواد متعلقة

مؤسسة الأهلي المجتمعية ترسل قافلة إغاثة جديدة لغزة

رسميًا.. المحكمة الرياضية ترفض دعوى بيراميدز لرفض مشاركة الأهلى فى دورى الأبطال

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

هدنة الأربعين.. هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار؟

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

النيابة تلاحق عصابة السكر: حبس 3 وضبط وإحضار آخرين

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس