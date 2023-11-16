تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الكرة بالنادى الأهلى

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف ‏العام على الكرة اجتماعًا مطولًا مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبدالقادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي، ناقش خلال الاجتماع العديد من ‏الملفات التي سبق وأن كلف الشركة ‏بإنجازها خلال الفترة الماضية.

كما جاء في الاجتماع مناقشة ‏الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده ‏من احتياجات خاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول، والذي ‏استحوذ على النصيب الأكبر من ‏الوقت، بهدف توفير ما يتناسب ‏مع التحديات التي يخوضها ‏خلال ‏الفترة القادمة.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ميدياما الغاني السبت الموافق 25 نوفمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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كولر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، قد منح الفريق راحة أسبوعًا بعد انتهاء المواجهات الرسمية قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب فترة الأجندة الدولية.

وتعادل الأهلي اليوم مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة، والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 13 والجونة للنقطة 9.