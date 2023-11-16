الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤسسة الأهلي المجتمعية ترسل قافلة إغاثة جديدة لغزة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

قرر مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية، برئاسة محمود الخطيب، إرسال قافلة إغاثة لدعم الأشقاء في غزة ومساندتهم فيما يتعرضون له من عدوان غاشم من الاحتلال الصهيوني.

تضم قافلة الإغاثة، التي من المقرر أن تتوجه إلى معبر رفح، خلال الساعات القادمة عددًا من الشاحنات، التي تحتوي على مواد غذائية وطبية، للمساعدة على الوفاء بحاجة أهالينا في فلسطين.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، قد أرسل صباح اليوم قافلة إغاثة تضمنت عددًا من الشاحنات، توجهت إلى معبر رفح قبل ساعات لدعم الأشقاء في فلسطين.

وجاء ما سبق الإشارة إليه في إطار قرار مجلس إدارة النادي، بالتضامن مع الأشقاء ودعمهم ومساندتهم في المحنة التي يمرون بها.

انطلاق قافلة نادى الأهلى لدعم أهالى غزة (صورة)

انطلقت منذ قليل القافلة الغذائية التي أعلن عنها النادي الأهلي، لدعم أهالي سكان غزة ضد جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حقهم.

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي قد قرر المشاركة في القافلة الثانية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدعم الأشقاء في فلسطين.

ويعاني سكان غزة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية بسبب القصف المتواصل من قوات الاحتلال على القطاع لليوم الـ40 على التوالي.

 

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انطلاق قافلة نادى الأهلى لدعم أهالى غزة (صورة)

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