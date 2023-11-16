الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالسياحة

من لقاء النقابة بالحملة
من لقاء النقابة بالحملة الرسمية

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفد النقابة العامة للعاملين بالسياحة، برئاسة محسن محمد أش الله، رئيس النقابة.

كان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، وفي إطار اللقاء رحب المستشار بالوفد والزيارة، وقال فوزي إن المرشح الرئاسي حقق العديد من الإنجازات التي انعكست بشكل إيجابي على السياحة أولها تحقيق الأمن والأمان الذي يعتبر عنصرًا مهمًا من عناصر الجذب السياحي الذي عانى كثيرًا منذ عام 2011 وازدادت معاناته في ظروف جائحة كورونا لكن الأرقام والاحصائيات أن عام 2022 كان أعلى إيراد سياحي لمصر في تاريخها وهذا يحسب للقيادة السياسية.

مؤكدا أن المرشح الرئاسي اهتم أيضًا بالعاملين في مجال السياحة، إذ قدم دعمًا غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، وقام بعمل أول منظومة لمد الحماية الاجتماعية لهم ولحفظ حقهم فى حياة كريمة والحصول على معاشات وتأمينات، كما أولى اهتمامًا بالغًا بقطاع السياحة لما له من أثر إيجابي في الدخل القومي المصري، واهتم بتطوير البنية التحتية، فضلًا عن توفير المرافق والخدمات، وإقامة المشروعات في كل محافظات الجمهورية. 

من جانبه ثمن وفد النقابة الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية في مجال السياحة على وجه الخصوص رغم التحديات التي واجهتها السياحة، حيث إن التطور الذي شهدته الطرق في مصر كان له عظيم الأثر في قطاع السياحة، فضلًا عن توفير الأمن والاستقرار، كما تم تخصيص صندوق طوارئ للعاملين في قطاع السياحة، فضلًا عن أن القطاع شهد ازدهارًا واسعًا، وارتفعت نسبة الأشغال في الفنادق بشكل كبير في عام 2022، مشيرين إلى أن النقابة تقوم بحملات توعوية للعاملين في القطاع للمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية.

مصر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية السياحة المستشار محمود فوزي

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