الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تحذر إيران من أي تصعيد لـ"النزاع" الإسرائيلي الفلسطيني

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية

أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أنها "حذّرت بشدة" نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، "من أي تصعيد أو توسيع للنزاع" الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصا في لبنان.

وقالت كولونا في منشور على منصة "إكس": "جرى اتصال اليوم مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحدا، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة"، وفق فرانس برس.

وفي سياق متصل بالأحداث في قطاع غزة، نفى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان أن يكون لإيران أي يد في الهجوم بمسيرة الذي استهدف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر.

وقال في حوار مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية في معرض رده على سؤال حول دعم إيران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط: "هذه الجماعات تتخذ قراراتها  بشكل مستقل باستهداف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا ولا علاقة لإيران بأفعالها".

وكان قائد قوة القدس بالحرس الثوري الإيراني، الجنرال إسماعيل قآني، أكد لقائد "كتائب عز الدين القسام" محمد الضيف أنه لن يُسمح للعدو ومن يقف خلفه بالاستفراد بغزة وأهلها مشددا على العهد والميثاق والاتزام الإيماني والأخوي.

txt

مخاوف من اتساع حرب غزة إلى جبهات جديدة

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، نفى مسؤول إيراني لوكالة "يونيوز" الإيرانية ما تداولته وسائل إعلامية حول ما جرى في لقاء المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وأكد أنه "لم يرد في لقاء المرشد وهنية أي حديث حول عدم دخول الحرب بسبب عدم العلم المسبق بها أو عن مواصلة الدعم دون التدخل المباشر من إيران. كما لم يرد في اللقاء أي كلام حول طلب إسكات الأصوات الفلسطينية المطالبة بدخول إيران وحزب الله الحرب".

 

الأمم المتحدة قلقة من توسع حرب غزة 

من جهته، أكد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث، أنه ووزير خارجية إيران حسين أميرعبداللهيان بحثا المخاوف، ما قد يترتب عن توسع الحرب بغزة واتفقا على أن ذلك "لن يكون جيدا".

وخلال إحاطة صحفية في جنيف أمس الأربعاء، أعرب جريفيث عن قلقه العميق من توسع حرب إسرائيل ضد قطاع غزة إلى ما هو أبعد من غزة و"شمالًا"، قائلا: "إذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله وإسرائيل، فأنا أخشى الأسوأ".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا حسين أمير عبد اللهيان إيران توسيع النزاع الدائر في غزة تحذير

الأكثر قراءة

صلاح بعد سداسية جيبوتى: النتيجة أهم من إنجازاتى الشخصية.. وهذه رسالتى للجمهور

هدنة الأربعين.. هل ينجح مجلس الأمن في وقف إطلاق النار؟

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

عاجل.. فعاليات حزبية فى المحافظات دعمًا للرئيس: نؤيد الأنسب للبلاد

برنامج تمويلي جديد بفائدة ميسرة لدعم مشروعات الأثاث ومساعدتها على التطوير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس