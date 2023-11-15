الخارجية الفرنسية تُعرب عن قلقها إزاء استهداف الاحتلال لمجمع الشفاء بغزة

أعربت فرنسا اليوم الأربعاء، عن قلقها البالغ بشأن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، قائلة إنها تشعر بالقلق إزاء تأثير ذلك على السكان المدنيين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان نقلته وكالة “فرانس برس”: “لا ينبغي إجبار السكان الفلسطينيين على دفع ثمن جرائم حماس، وخاصة الضعفاء والجرحى والمرضى والعاملين في المجال الإنساني الذين يواصلون عملهم بشجاعة في ظروف خطيرة للغاية”..

وأضافت الوزارة أن فرنسا “تعرب عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مستشفى الشفاء”.

واكدت أن فرنسا تعترف بالضرورة المطلقة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، الذي ينص بشكل خاص على حماية البنية التحتية للمستشفيات.

محاصرة مجمع الشفاء وقصف الأقسام الداخلية

وتحاصر القوات الإسرائيلية مجمع الشفاء الطبي بغزة، منذ ايام، مع مواصلة استهداف الأماكن المحيطة به.

واستهدفت قوات الاحتلال، منذ قليل، قسم عناية الشرايين التاجية بالمجمع، بقذيفة دبابة، بحسب مدير مجمع الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية.

واكد أبو سلمية، في تصريحات تليفزيونية، خروج قوات الاحتلال الاسرائيلي حاليا من داخل المجمع، مع بقاء تمركز الدبابات والقوات في محيط "الشفاء" بشكل كامل، مضيفًا:" قوات الإحتلال استجوبت عددا من أفراد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء واعتقلت مهندسين اثنين من العاملين

وعن الوضع داخل مجمع الشفاء، قال ابو سلمية:" المرضى والجرحى والطواقم الطبية في مجمع الشفاء يحصلون على وجبة واحدة على مدار اليوم".