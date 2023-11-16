مواطن: الشعب المصري دعم القضية بشكل كبير ولا للتهجير

“الرئيس السيسي بذل جهود كبيرة جدًا في القضية الفلسطينية”، هكذا بدأ أحمد محمد، أحد المواطنين، حديثه لـ"الدستور" قائلًا: “إن الشعب والدولة المصرية بذلوا خلال الفترة الماضية جهد كبير جدًا في التعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرين إلى حجم المساعدات الكبير”.

وقال أحد المواطنين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهدًا كبيرًا في حث دول العالم على الضغط على إسرائيل من أجل تطبيق الهدنة الفورية، لحماية المدنيين، مشيرًا إلى تأييد الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة قراراته التي يتخذها بشأن فلسطين.

وأضاف أنه سيدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك لأنه الأجدر بقيادة هذه الفترة الصعبة جدًا.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي يستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددتها الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.