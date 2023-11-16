حفلة الخميس.. تريزيجيه يضيف سادس أهداف المنتخب بمرمى جيبوتي

أضاف محمود حسن (تريزيجيه)، لاعب المنتخب الوطني وطرابزون سبور التركي الهدف السادس للمنتخب في مرمى جيبوتي بالمباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مصر وجيبوتي بتقدم المنتخب المصري بهدفين دون رد.

وسجل محمد صلاح الأهداف الأربعة الأولى للمنتخب الوطني"سوبر هاتريك" ثم أضاف مصطفى محمد الهدف الخامس في الدقيقة 74.

وجاء هدف تريزيجيه في الدقيقة 89 من كرة طولية لعبها عمر كمال عبدالواحد خلف دفاعات جيبوتي وتسلم تريزيجيه الكرة وراوغ مدافع جيبوتي وسدد الكرة بقدمه اليسرى على يسار الحارس وسكنت الشباك.