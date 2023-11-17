الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تفاصيل العرض المسرحى "الكأس الأخيرة" إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية

الكأس الأخيرة
الكأس الأخيرة

أعلن  المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة عن إنتاجه للعرض المسرحي “الكأس الأخيرة” الذي يقدم على خشبة مسرح قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة برئاسة الفنان عادل حسان، يوم الأحد 19 نوفمبر الجارى ولمدة خمسة أيام.

 

يأتي ذلك في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

عرض "الكأس الأخيرة" تأليف أجاثا كريستي وإخراج تغريد عبد الرحمن، اعتبارا  من الأحد ١٩ نوفمبر ولمدة ٥ أيام على قاعة زكي طليمات  في تمام  الثامنة مساء.

"الكأس الأخيرة" ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يستضيف 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي.

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ضمن خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها.

المعهد العالى للفنون المسرحية للعرض المسرحي الكأس الأخيرة زكي طليمات الطليعة عادل حسان نوفمبر الجاري

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