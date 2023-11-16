البابا فرنسيس: نحن مدعون إلى القداسة التي توحد بالمحبة

استقبل قداسة البابا فرنسيس اليوم الخميس في قاعة كليمينتينا في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في المؤتمر الذي تنظّمه دائرة دعاوى القديسين حول البعد الجماعي للقداسة.

وقال البابا فرنسيس إن موضوع الدعوة الشاملة إلى القداسة، وفيها بعدها الجماعي، هو عزيز جدًا على المجمع الفاتيكاني الثاني، الذي تحدث عنه بشكل خاص في الدستور العقائدي نور الأمم. وليس من باب الصدفة، من هذا المنظور، أنه في السنوات الأخيرة ارتفع عدد الاحتفالات بإعلان تطويب وتقديس رجال ونساء ينتمون إلى حالات مختلفة من الحياة: متزوجون، وغير متزوجين، كهنة، مكرسات ومكرسون، وعلمانيون من جميع الأعمار، والأصول والثقافات. وبشكل خاص، أردت في الإرشاد الرسولي "افرحوا وابتهجوا" أن ألفت الانتباه إلى انتماء جميع هؤلاء الإخوة والأخوات إلى شعب الله المقدس الأمين؛ وكذلك على قربهم منا، كقديسين يعيشون بقربنا، وأعضاء في جماعاتنا، عاشوا محبة كبيرة في الأمور الصغيرة في الحياة اليومية، على الرغم من محدودياتهم وعيوبهم، متبعين يسوع حتى النهاية. لذلك أود الآن أن أتأمل معكم حول هذا الموضوع بالذات، مسلطًا الضوء، من بين العديد من الجوانب الممكنة، على ثلاثة جوانب: القداسة التي توحِّد، قداسة العائلة، وقداسة الاستشهاد.

تابع البابا فرنسيس قائلًا:"القداسة التي توحِّد. نحن نعلم أن الدعوة التي نحن مدعوون إليها جميعًا تتحقق أولًا في المحبة، عطية الروح القدس الذي يوحِّدنا في المسيح وبالإخوة: لذلك فهي ليست مجرد حدث شخصي، وإنما أيضًا حدث جماعي. عندما يدعو الله الفرد، يكون ذلك دائمًا لخير الجميع، كما في حالة إبراهيم وموسى، وبطرس وبولس. كذلك، كما يدعو يسوع، الراعي الصالح، كل خروف من خرافه باسمه ويبحث عن الخروف الضال لكي يعيده إلى الحظيرة، هكذا لا يمكن للجواب على محبته أن يتمَّ إلا في ديناميكية المشاركة والشفاعة. وهذا ما يُظهره لنا الإنجيل، على سبيل المثال بالنسبة لمتى الذي، ما إن دعاه يسوع، دعا أصدقاءه للقاء المسيح، أو بالنسبة لبولس الذي، بعد أن التقى القائم من بين الأموات، أصبح رسول الأمم."

واختتم البابا كلمته قائلًا: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إنَّ القداسة تعطي الحياة للجماعة، وأنتم، من خلال عملكم، تساعدوننا لكي نفهم واقعها وديناميكياتها ونحتفل بهما بشكل أفضل، في المسارات العديدة والمتنوعة التي تسبرونها وتقترحونها لكي نكرِّمها؛ مختلفة، ولكنها جميعها موجّهة إلى الهدف عينه: ملء الحب. أشكركم على ذلك وأشجعكم على مواصلة مهمتكم الجميلة بفرح، من أجل خير الأفراد ونمو الجماعات، أبارككم من كلِّ قلبي ومن فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي."