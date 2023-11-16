"إكسترا نيوز".. تكشف حجم المساعدات التي وصلت من مصر لغزة

تواصل مصر جهودها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غـزة عبر معبر رفح البري، وذلك وفقًا لعاجل قناة "إكسترا نيوز".

وأكدت القناة أن الجانب الفلسطيني تسلم مواد إغاثة أخرى بلغت 917 طنًا و74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف و1136 شاحنة.

كما تسلم الجانب الفلسطيني نحو 1999 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية و3470 طنًا من المواد الغذائية و23 طنًا من الوقود و3766 طنًا من المياه.

وصول 173 مصابًا للمستشفيات المصرية

من ناحية أخرى استقبلت مصر 173 مصابًا من غزة و144 مرافقًا لهم، و4785 من حاملي الجنسيات المختلفة.