الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين" ترسل 6 شاحنات محملة بـ 5400 بطانية و600 مرتبة إلى الأشقاء في غزة

شاحنات محملة
شاحنات محملة

وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين، جهزت الوزارة عدد 6 شاحنات إغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية.

وقال اللواء أحمد فتحي، نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة أرسلت 6 شاحنات إلى قطاع غزة مجهزة بعدد من المواد، بالتعاون مع هيئة الإغاثة الكاثوليكية التي شملت جميعها المراتب والبطاطين والحصر بسبب برودة الجو وبداية فصل الشتاء.

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وأضاف نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين، أنّ المواد التي تم إرسالها جاءت كمرحلة أولى في 6 شاحنات محملة بما تم طلبه من احتياجات من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، وشملت «5400 بطانية، و900 حصيرة، و600 مرتبة».

تجهيز مرحلة ثانية

وأشار اللواء أحمد فتحي، إلى أنّه من الوارد تجهيز مرحلة ثانية بعدد آخر من الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية لقطاع غزة، قائلا: «مواد القافلة الثانية ستكون محملة بالاحتياجات التي ترسل من مكتب الإغاثة الكاثوليكية بغزة، سواء مواد غذائية أو مواد إغاثية أخرى أو مستلزمات طبية»، مؤكدا أنّه حسب ما سيتم طلبه من مكتب الإغاثة الكاثوليكية سيتم توفيره.

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخصيص 7 هناجر تابعة لشركات المطاحن في محافظة شمال سيناء، وذلك بهدف تخزين المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان قطاع غزة، نتيجة استمرار الحرب التي يشنها عليه الجيش الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن.

وأكدت أماني رسلان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أنه يوجد شركتا مطاحن “حكومية وخاصة” في المحافظة سعة الهنجر الواحد يسع أكثر من 500 طن.

ولفتت إلي أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد شوشة المحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والهلال الاحمر المصري والجهات المعنية الأخرى بتخزين تلك المساعدات بالهناجر لعدم تلفها.

وقالت رسلان إنه في نفس السياق، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برفع كميات القمح الموردة لشمال سيناء لتصبح 2000 طن بدلا من 1000 طن، وذلك تحسبًا لأي طارئ قد يحدث، مع استمرار جاهزية المخبز الميداني، والذي تم تخصيصه لسكان قطاع غزة بطاقة 15 ألف رغيف يومي.

شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
شاحنات محملة
أخبار التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس لجنة المساعدات الأجنبية بوزارة التموين قطاع غزة التموين والتجارة الداخلية اللواء أحمد فتحي نائب رئيس لجنة المساعدات الأجنبية

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