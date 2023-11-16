الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

20 نوفمبر.. ندوة لـ إيتيدا حول استخدام البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي

إيتيدا
إيتيدا

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لـهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة بعنوان "استخدام البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي: نصائح عملية" يوم 20 نوفمبر عبر الإنترنت. 

تنظَم الندوة من الواحدة والنصف ظهرًا إلى الثالثة عصرًا. للتسجيل لحضور الندوة يرجى الضغط هنا.

يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى جديد، مثل النصوص والصور والموسيقى ومقاطع الصوت والمقاطع المصورة وذلك وفقًا لجوجل. 

وتطورت هذه التقنية خلال السنوات القليلة الماضية لتؤدي إلى إحداث طفرة في صناعة الذكاء الاصطناعي والتحول من عصر المعرفة إلى عصر الذكاء الاصطناعي.

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وفي هذا الإطار، تتناول الندوة نماذج عملية وسبل للاستفادة من بيانات المؤسسات واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للوصول إلى حلولٍ فعالة، كما تناقش أسس الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة استخدام البيانات والمبادئ الأساسية للذكاء الاصطناعي المسؤول. 

وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم الندوة شرحًا لهندسة توليد ردود باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بناءً على بيانات المؤسسة، مع تحقيق أقصى استفادة.

وتأسس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات في عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر. 

وتتمثل مهمته في الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وممارساتها، وتقديم خدمات تكنولوجية رائدة تسهم في رفع كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات وتعزيز قدراتها، بالتالي تحقيق حضور مصري قوي في السوق العالمية. وينظم المركز ورش عمل ودورات تدريبية وندوات حول أهم اتجاهات التكنولوجيا، منها الذكاء الاصطناعي التوليدي وعالم ميتافيرس والتقنيات الناشئة الأخرى.

مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا ندوة استخدام البيانات عصر الذكاء الاصطناعي

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