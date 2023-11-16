"إيتيدا" تشارك في فعاليات افتتاح مقر شركة "فيكيل ايفو" لبرمجيات وتكنولوجيا السيارات

شاركت هيئة تنمية صناعة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في فعاليات افتتاح المقر الجديد لشركة "فيكيل ايفو" الألمانية الرائدة في مجال برمجيات وتكنولوجيا السيارات، وذلك في إطار خطط الشركة التوسعية في مصر التي تنفذها بالتعاون مع الهيئة.

وافتتح المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، نيابة عن المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، المقر الجديد للشركة والذي يقع في مشروع (ذا بوليجون) الإداري بمدينة الشيخ زايد، بحضور المهندس محمد أحمد، المدير العام لشركة "فيكيل ايفو" (Vehiclevo).

مركز الشركة في مصر يدعم المقر الرئيسي في ألمانيا لتقديم حلول مبتكرة لعملائها من كبرى الشركات المصنعة للسيارات

حضر فعاليات الافتتاح عدد من قيادات الشركة في مصر وألمانيا ومسئولي الهيئة ولفيف من الباحثين والأكاديميين وممثلي الغرفة ألألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة.

75 مهندسا متخصصا في مجال اختبار برمجيات ووحدات التحكم الإلكتروني بالسيارات يعملون بالشركة

وتعد شركة "فيكيل ايفو" أحد الشركات الألمانية الرائدة في حلول برمجيات وتكنولوجيا السيارات، حيث تقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة والحلول المبتكرة لعملائها من كبرى الشركات المصنعة للسيارات في العالم كما تأتي ضمن قائمة أهم موردي البرمجيات وتكنولوجيا السيارات.

ويعمل بمركز شركة "فيكيل ايفو إيجيبت" في مصر نحو 75 مهندس متخصص في مجال اختبار برمجيات ووحدات التحكم الإلكتروني بالسيارات ECUs.

وفي معرض تعليقه على افتتاح المقر الجديد لشركة "فيكيل ايفو" في مصر، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة على قدرة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية واجتذاب الشركات الرائدة في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز مكانة مصر في مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات ذات القيمة المضافة.

استراتيجية الوزارة تحرص على توفير الكوادر المؤهلة لسد الطلب المتنامي على المجالات التكنولوجية عالية التخصص

ولفت "الظاهر" إلى ان استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحرص على توفير الكوادر المؤهلة لسد الطلب المتنامي على المجالات التكنولوجية عالية التخصص وتعمل على تدريب نحو 12 ألف متخصص خلال 3 سنوات في مجالات الانظمة المدمجة وتصميم الدوائر المتكاملة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".ا

أحمد الظاهر

وترتكز أعمال شركة "فيكيل إيفو" التي تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقرا لها، على تطوير تكنولوجيا وحلول القيادة الذاتية، ومعمارية البرمجيات للحوسبة العالية الأداء، وأنظمة المعلومات والترفيه، والسيارات الكهربائية، وأنظمة تقنية المعلومات عن بعد، والأنظمة الرقمية لمقصورة القيادة.

وقال المهندس محمد أحمد، المدير العام لشركة "فيكيل ايفو": “لقد أظهرت جودة المهندسين والمواهب في السوق المصري قصة نجاح خلال العقدين الماضيين. وتؤمن شركة Vehiclevo بجودة مناخ الأعمال في مصر وبالأخص مجال تطوير برمجيات السيارات ونتوقع مستقبلًا مشرقًا لهذه الصناعة. وتماشيًا مع ذلك، أنشأنا مركزا متخصصا للشركة في القاهرة لدعم مركزنا الرئيسي في ألمانيا والمشاركة في تقديم حلولنا وخدماتنا لشركات صناعة السيارات المتميزة.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" على اجتذاب المزيد من الشركات العالمية وتشجيع الشركات المحلية على الاستثمار في المجالات المتعلقة بمستقبل تكنولوجيا السيارات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات.

من جانبه، أكد المهندس حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الظاهر على أن قدرات وكفاءة المهندسين المصريين وبالأخص المتخصصين في مجال برمجيات السيارات وتصميم أشباه الموصلات تجذب العديد من الشركات سواء العالمية والمحلية لإنشاء مراكز للتصميم والابتكار والبحث والتطوير في هذه المجالات الهامة والواعدة والتي تشهد نموًا غير مسبوق في مصر.

جدير بالذكر أن شركة "فيكيل ايفو" تتمتع بخبرة سوقية في صناعة تكنولوجيا السيارات لأكثر من 7 سنوات، وهي حاصلة على شهادة TISAX تبادل تقييم أمان المعلومات الموثوق به وهو تقييم وتبادل مشترك لقطاع السيارات، يعتمد على الاستبيان ISA لتقييم أمن المعلومات، الذي طورته مجموعة عمل VDA لأمن المعلومات، ويعتمد بدوره على الجوانب الرئيسية للمعيار الدولي ISO / IEC 27001.