"إيتيدا" تنظم جلسة حول "التسويق الإلكتروني" ببرنامج "سفراء الإبداع"

ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لـهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” جلسة حول التسويق الإلكتروني، وذلك خلال يومي 16 و17 نوفمبر ويوم 1 ديسمبر، عبر الإنترنت، في إطار برنامج سفراء الإبداع.

وتشمل الجلسة أساسيات التسويق الإلكتروني، وتسلط الضوء على ماهية التسويق الإلكتروني، وأنواعه المختلفة، والمسار الوظيفي في التسويق الإلكتروني، ومجالات العمل الحر لكل تخصصات التسويق الإلكتروني، من خلال برنامج Ambassadors Technique.

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كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اختتمت فعاليات البرنامج الاحترافي المتكامل في الإدارة الرقمية للمشروعات لضمان استدامة الأعمال والموارد للعاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونُظِم البرنامج تحت رعاية وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



واستهدف البرنامج تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات لدى العاملين، وشارك فيه 33 من العاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأجهزة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لها.



وانعقد البرنامج في إطار تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للجهات الحكومية، وتنمية القدرات الرقمية للعاملين، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال الحكومية بكفاءة وفعالية. وتم خلال البرنامج تهيئة العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد، وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ المشروعات على المدى القصير والمتوسط وإدارتها، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة.



ويأتي البرنامج الاحترافي المتكامل للإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير المؤسسي الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالجهات الحكومية، منها بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات وللعاملين لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات الوزارتين لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بوزارة الإسكان، ودعم استدامة الأعمال بكافة الجهات التابعة والأجهزة والشركات المعنية.

