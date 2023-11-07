الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيتيدا" تُشارك في تنظيم ورشة حول "حماية الحقوق الملكية الفكرية" بالغربية

إيتيدا
إيتيدا

تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، بالتعاون مع الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تنظيم ورشة عمل حول حقوق الملكية الفكرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات العاملة في قطاع البرمجيات اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر، بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية.

وتبدأ ورشة العمل الساعة الحادية عشر صباحًا. 

"إيتيدا" تُنظم ندوة حول تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على المستقبل

وتهدف الورشة إلى نشر الوعي المجتمعي بحماية حقوق الملكية الفكرية، وسيتم مناقشة المشكلات القانونية التي تواجه الشركات وطرق استثمار منتجات الشركة، وإبراز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية المختلفة وطرق حمايتها وتسجيلها وتقييمها وإدارتها، وكذلك إنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية، واستعراض دور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، وتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط لشركات البرمجيات.

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية هو الجهة المركزية المُختصة قانونًا بخدمة الجمهور من أفراد وشركات ومستثمرين في مصر بشأن تنظيم إصدار "تراخيص مزاولة نشاط" و"شهادات التسجيل والإيداع لبرامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية"، وغيرها من التراخيص والشهادات المُتعلقة بتطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

 في سياق متصل، نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة توعوية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي من منظور آخر لاكتشاف تقنية التزييف العميق، بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، ضمن سلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights.

وناقشت الندوة كيف يستخدم المزورون الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء مقاطع فيديو مُزيفة، وتناقش كيفية الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف مقاطع الفيديو المُزيفة هذه، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي التطبيقي يمكن تطبيقه في مجالات مختلفة بخلاف إنشاء نصوص.

كما تسلط الندوة الضوء على آلية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته، وكذلك تغطي تقنيات مختلفة لاكتشاف المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة أداوت الذكاء الاصطناعي التوليدي.

جدير بالذكر أنه يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء مجموعة مختلفة من البيانات، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو والصوت والنصوص والنماذج ثلاثية الأبعاد وغيرها. كما يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج محتوى واقعي ومُعقد للغاية يُحاكي الإبداع البشري، من خلال أنماط التعلم من البيانات المنتشرة واستخدام هذه المعرفة لتوليد مخرجات جديدة وفريدة من نوعها، مما يجعلها أداة قيّمة للعديد من الصناعات.

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وسلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights هي مجموعة من الندوات التي تقدم فهمًا متعمقًا لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتستكشف أحدث اتجاهات التكنولوجيا. وتوفر الجلسات منظورًا عمليًا وخلفية نظرية لكيفية تعزيز الأعمال في التحول الرقمي وهندسة البرمجيات ورفع كفاءة العمليات من خلال تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.

تشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ورشه عمل محافظة الغربية

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