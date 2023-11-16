"الإنتاج الإعلامى" توقع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وقع عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة المدينة، والدكتورة / هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بروتوكول تعاون بين الجانبين، في مجالات التدريب في العديد من فروع الإعلام المختلفة، من خلال مركز التدريب والتطوير بالمدينة UP SKILL.

حضر توقيع البروتوكول عدد من رؤساء الأقسام بالكلية، وقيادات المدينة، وذلك في إطار استراتيجية مدينة الإنتاج الإعلامي، لتدعيم العلاقات مع الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات.

وينص البروتوكول الموقع، علي إقامة دورات تدريبية لطلبة كلية الإعلام بالجامعة، في العديد من فروع الإعلام، داخل مركز التدريب والتطوير بالمدينة، وبشكل يضمن تحقيق أعلي مستويات الأداء، والاستفادة من خبرات مدينة الإنتاج الإعلامي، وإمكانااتها في خلق كوادر مدربة علي أعلي مستوي، تمتلك الادوات العلمية الحديثة، التي تسطيع معها مواكبة التطور المذهل في مجالات الاعلام.

وأعرب “الجبالي” عن ترحيبه بزيارة هذه النخبة، من الأساتذة الأفاضل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، علي رأسها الدكتورة هويدا مصطفي، التي تعد واحدة من أعلام الإعلام في مصر، مشيرًا إلي أهمية التدريب، كنعصر أساس في العملية التعليمية، ومؤكدًا أهمية المزج بين الشق النظري، والشق العملي في التدريب، وهي الميزة التي يقدمها مركز التدريب والتطوير بالمدينة، التي قد لا تكون متوافرة في الكثير، من مراكز التدريب الاخري خارجها.

وأكد “الجبالي” استعداد المدينة التام، لتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال تدريبهم بالمدينة، مضيفًا أن البرتوكول الموقع بين الجانبين يعد بداية جيدة، تساهم في إتاحة الفرصة، للمزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين، في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحيث لا يقتصر التعاون فقط علي مجال التدريب.

من جانبها أعربت الدكتورة هويدا مصطفي، عن سعادتها البالغة بزيارة هذا الصرح الإعلامي الكبير، وقدمت الشكر لرئيس مجلس إدارة المدينة وقياداتها علي حسن الاستقبال، مشيرة إلي أن مدينة الإنتاج شهدت خلال الفترة الاخيرة، تطورًا كبيرًا بفضل إدارتها، وبصماتها الواضحة التي أعادت للمدينة الكثير من رونقها ومكانتها المرموقة.

وأوضحت عميدة كلية الاعلام بالجامعة، أن الجامعة تهتم كثيرًا بتدريب الطلاب، بمركز التدريب والتطوير بالمدينة، لما له من سمعة طيبة في الأوساط العلمية، وبما يضمه من تنوع مجالات التدريب واحترافية البرامج التي يقدمها، وذلك بفضل الادارة الواعية للمدينة، التي تقوم بتوفير كافة سبل النجاح والتقدم للمركز، لكي يتبوأ هذه المكانة المرموقة، وسط العديد من مراكز التدريب المختلفة.

وفي نهاية مراسم توقيع البروتوكول، تبادل الجانبان الهدايا والدروع التذكارية بهذه المناسبة، ثم قام وفد الجامعة بعمل جولة تفقدية بالمدينة، للتعرف عن قرب عن إمكانااتها وزيارة مراكزها الفنية والعلمية، حيث زاروا مركز التدريب والتطوير up skill، وتفقدوا قاعات التدريب الخاصة به، كما زاروا مركز الدولبي أتموس، الذي يعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق تسجيل الصوت والمعتمد مش شركة دولبي العالمية، وكذلك قاموا بجولة في مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة.