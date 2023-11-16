قوات كوماندوز الإسرائيلية تفتش كل مبنى وطابق بمستشفى الشفاء فى غزة

قال مسئول عسكري من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوات كوماندوز الإسرائيلية تقوم بتفتيش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء بغزة، بينما لا يزال مئات المرضى والطاقم الطبي في المجمع.

وقال المسئول، بحسب رويترز، الذي طلب عدم نشر اسمه: "تم تشكيل العملية بناءً على فهمنا لوجود بنية تحتية مخفية جيدًا في المجمع".

كما زعم المسئول أنه تم العثور على أسلحة ومعدات تابعة لحماس في الشفاء، مضيفا أن "حماس عملت باستمرار على إخفاء البنية التحتية والتستر على الأدلة" في مستشفيات غزة. ونفت حماس العمل خارج المنشآت الطبية.

إدانات للعنف الإسرائيلي في الضفة الغربية



أدانت فرنسا العنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، ووصفته بأنه "سياسة إرهابية" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من العنف.

وفي حديثها للصحفيين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجيندر أيضًا إن حوالي نصف 100 طن من المساعدات التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت القطاع، وفقًا لرويترز.

وأضافت أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر الحكم المستقبلي في غزة، التي قالت إنها يجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن قتل المدنيين في غزة لا يمكن تجاهله باعتباره "أضرارا جانبية"، في حين دعت إلى وقف إطلاق النار على أساس أسس إنسانية وحقوقية.

وفي حديثه بعد أن أيد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يوم الأربعاء يدعو إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة"، قال تورك: "من المرجح أن يكون الرابح الوحيد في مثل هذه الحرب هو التطرف ومزيد من التطرف".

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق إزاء إصابة أفراد طبيين أردنيين في غزة في هجوم بالقرب من المستشفى الميداني الخاص بهم".

وكتب سوليفان في منشور على موقع X: "يجب حماية دورهم الأساسي في الصراع"، واصفًا الأردن بأنه "حليف حاسم". وقال الأردن إن سبعة من العاملين أصيبوا في القصف يوم الأربعاء، بحسب التقارير.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية يوم الخميس إن الأمم المتحدة تبحث عن سبل لإخلاء مستشفى الشفاء في غزة، لكن الخيارات محدودة بسبب القيود الأمنية واللوجستية.

وقال ريك برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لرويترز، إن إحدى العقبات هي أن الهلال الأحمر الفلسطيني يفتقر إلى الوقود الكافي لسيارات الإسعاف التابعة له داخل غزة لإجلاء المرضى.

وقال برينان إن منظمة الصحة العالمية علمت أنه لا يزال هناك حوالي 600 مريض، من بينهم 27 في حالة حرجة، في مستشفى الشفاء، الذي دخلته القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع بعد حصار دام أيامًا.

كما قال: نحن ننظر في حالة الإخلاء الطبي الكامل، ولكن هناك الكثير من المخاوف الأمنية، وهناك الكثير من القيود اللوجستية، وخياراتنا محدودة نوعًا ما، ولكننا نأمل في الحصول على بعض الأخبار الأفضل، خلال الـ24 ساعة المقبلة أو نحو ذلك.

وأضاف أن الأولوية في عملية الإخلاء تشمل المرضى المصابين بأمراض خطيرة و36 طفلا حديث الولادة فقدوا القدرة على الوصول إلى الحاضنات بسبب نقص الوقود لتوليد الطاقة.