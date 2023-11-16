35 سيارة مجهزة بحضانات.. كيف استعدت مصر لاستقبال أطفال حديثى الولادة من غزة؟

أقل من ساعات تفصلنا على وصول عدد كبير من الأطفال حديثي الولادة من الجانب الفلسطيني إلى معبر رفح، حسبما كشف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، موضحًا الاستعدادات التي قامت بها وزارة الصحة لاستقبال الأطفال ضحايا القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

ويضم مجمع الشفاء الطبي في غزة، والذي اقتحمته قوات جيش الاحتلال، طواقم طبية ومرضى وجرحى، ومن بينهم أطفال خدج ونحو 7 آلاف نازح، في ظروف صعبة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وخروج المستشفى عن الخدمة بعد نفاد الوقود.

خطة وزارة الصحة المصرية

وأعلنت وزارة الصحة وهيئة الإسعاف عن تجهيز 35 سيارة مجهزة بحضانات أطفال استعدادا لاستقبال 36 طفلا من حديثي الولادة الموجودين داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، فور وصولهم معبر رفح البري، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

تخصيص 37 مستشفى في 8 محافظات لاستقبال الحالات

كما أعلنت وزارة الصحة عن تجهيز وتخصيص 37 مستشفى في 8 محافظات لاستقبال الحالات، لاستقبال المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ورصد 150 سيارة إسعاف مجهزة بشكل كامل، في ضوء توجيهات القيادة السياسية المصرية وما تضطلع به مصر من دور دفاعًا عن القضية الفلسطينية، فضلًا عن تفعيل لجنة الأزمات وغرفة الطوارئ بالوزارة، ووضع خطة للتعامل مع أسوأ الظروف.

مخطط المستشفيات لاستقبال الجرحي

وقسمت وزارة الصحة المستشفيات إلى ثلاث مستويات، الأول مستشفيات شمال سيناء، والثاني بورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية ودمياط، أما المستوى الثالث مستشفيات القاهرة والجيزة.

مصر تستقبل المصابين من غزة

واستقبلت مصر في أول نوفمبر الجاري أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة لتلقي العلاج.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم مشيرًا لوجود خطة معدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة وتوافر الطواقم الطبية المدربة بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.