الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تكشف تفاصيل استقبال مصابين فلسطينيين بمعبر رفح اليوم

مستشفى العريش
مستشفى العريش

كشف مراسل "إكسترا نيوز" من مستشفى العريش، تفاصيل استقبال معبر رفح البري، اليوم الخميس، 8 مصابين فلسطينيين من داخل قطاع غزة، لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.

وقال مراسل القناة: "وصلت منذ قليل إلى مستشفى العريش حالة من ضمن الحالات لشاب يبلغ من العمر 16 عامًا ويعاني من كسر نازح في الجمجمة بحسب التقرير المبدئي الذي شُخص له في معبر رفح، بناءً عليه تم تحويله إلي العريش العام، لافتًا إلى أن باقي الحالات تم تحويلها إلي مستشفى أبوخليفة في الإسماعيلية".

وتابع: "كما أن هناك حالات تم تحويلها إلى مستشفى الرمد في بورسعيد، فضلًا عن حالات أخرى في القاهرة وكانت تعاني من حروق وكسور، ومعظم الحالات التي تأتي إلى مستشفى العريش العام تعاني من حروق وكسور نتيجة استخدام القنابل الفوسفورية".

وأوضح مراسل القناة، أن وزير الصحة أكد، أمس، أن الحالات المستعصية يتم تحويلها على الفور إلى القاهرة، لافتًا إلى أن الوزارة أعدت خطة ممنهجة لاستقبال المصابين الفلسطينيين، معتمدين على حوالي 37 مستشفى أعدت لهذا الغرض.

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