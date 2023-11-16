الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المخرج أحمد حسن ينشر مجموعة صور من كواليس تصوير "العودة"

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نشر المخرج أحمد حسن البوستر الرسمي لمسلسل "العودة" المقرر عرضه قريبًا على شاشات dmc.

وعلق “حسن” على الصور التي شاركها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “بسم الله توكلنا على الله.. يا رب يجعله خير لكل صناع العمل”.

ويستكمل حاليًا حسن تصوير باقي حلقات المسلسل، حيث لم ينته بعد من تصوير باقي الحلقات ونشر بعض الصور من كواليس المسلسل التي تجمعه مع أبطال العمل.

 

وضم بوستر العمل جميع أبطاله، يتوسطهم الفنان شريف سلامة بطل العمل، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة.

مسلسل "العودة" من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.

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