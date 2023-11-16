الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

يحيي زكريا.. نبحث دائمًا عن حلول لكيفية تطوير تجربة الطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

أكد المهندس يحيي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أننا نبحث دائمًا عن حلول لكيفية تطوير تجربة الطيران لدينا؛ لتكون رحلة مميزة وأكثر رفاهية، وأن شركة باناسونيك لديها خبرة كبيرة فى وسائل الترفيه والحلول المبتكرة، مضيفًا أن مصر للطيران تسعى دائمًا إلى استخدام أفضل وأحدث التقنيات على متن أسطولها الجوى وتقديم أفضل خدمة لعملائها.


وأضاف زكريا، في تصريحات صحفية، سنقدم شاشات الدرجة الاقتصادية، تجربة نظام عالي الأداء لركاب مصر للطيران مع تجربة سينمائية شاملة ومتقدمة باستخدام أحدث تقنيات الشاشات بدقة 4K، وسعة تخزين أعلى، بالإضافة إلى شواحن USB-A وUSB-C، كما سيتمكن الركاب الذين يرغبون في الاتصال بأصدقائهم وعائلاتهم ووسائل التواصل الاجتماعى خلال رحلتهم من استخدام خدمات الاتصال على متن الرحلات الجوية لباناسونيك على مستوى العالم، والتي لديها مجموعة من تطبيقات الاتصال عالية السرعة عبر 99.9 % على جميع الرحلات.

مصر للطيران توقع اتفاقية خدمة مع Safran Nacelles لصيانة عواكس دفع المحركات لطائرات

txt

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وGE Aerospace البرمجية

 

وتعتبر مصر للطيران أول شركة طيران في إفريقيا 
تستخدم نظام "Astrova" من شركة  Panasonic avionics على طائراتها الجديدة A350-900، وقامت شركة Panasonic لأنظمة الترفيه والاتصالات على متن الطائرات "Panasonic Avionics Corporation" الشركة الرائدة عالميًا في توريد أنظمة الترفيه والاتصالات علي متن الطائرات "IFEC" بتوقيع اتفاق مع شركة مصر للطيران لتشغيل برنامج "Astrova"، الذي يعد ثورة في مجال الطيران على طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A350-900.
وبتنفيذ هذا الاتفاق، تصبح شركة مصر للطيران أول شركة طيران في إفريقيا تختار نظام "Astrova"، حيث  سيتم تطبيقه فى درجة رجال الأعمال بشاشات OLED بمقاس 19 بوصة، وعلي الدرجة الاقتصادية بشاشات مقاس 12 بوصة، كما سيتم تشغيل خدمات الاتصال التابعة لباناسونيك على جميع الطائرات من طراز A350 التابعة للشركة.
يعيد "Astrova" من أنظمة الترفيه على متن الطائرة ويعزز من فرص الشركات الجوية للتفاعل مع ركابها، حيث سيخلق تجربة استثنائية لركاب مصر للطيران، من خلال شاشات تتمتع بأفضل جودة عرض بأعلى درجات الوضوح، بالإضافة إلى صوت عالي الدقة يمكن الوصول إليه من خلال تقنية بلوتوث من باناسونيك، إضافةً إلى أنه سوف يتمكن الركاب من الحصول على تيار كهربائى مستمر يصل إلى 100 وات مباشرة من خلال USB-C في مقعدهم بما يتيح القدرة على شحن سريع لجميع أجهزة الهواتف الذكية وحوالي 90% من أجهزة الكمبيوتر المحمولة في العالم. 
ويتميز برنامج "Astrova" الجديد لأنظمة الترفيه على متن الطائرة أيضًا بإضاءة LED قابلة للبرمجة ستعزز تجربة المسافرين على رحلات مصر للطيران.

 

هدفنا الرئيسى هو تحقيق ثورة تكنولوجية


وفى هذا السياق أعرب  كين سين، الرئيس التنفيذي لشركة Panasonic لأنظمة الترفيه والاتصالات على متن الطائرات عن سعادته لإطلاق "Astrova" في السوق الإفريقية مع شركة مصر للطيران، مؤكدًا عمق العلاقات التجارية بين الشركتين، وأشار سين إلى أن هدفنا الرئيسى هو تحقيق ثورة تكنولوجية على متن الطائرات وتمكين شركات الطيران من التفاعل الإيجابي مع ركابها، حيث إن شركة باناسونيك واثقة من الحلول والنتائج التي ستدعم تجربة الركاب على متن طائرات مصر للطيران وعملائها.
 

 

 

 

الطيران يحيى زكريا مصر للطيران الركاب الرحلات الطائرات

مواد متعلقة

مصر للطيران توقع اتفاقية خدمة مع Safran Nacelles لصيانة عواكس دفع المحركات لطائرات

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد وموعد الامتحانات

تعاون جديد بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وبرنامج الأغذية العالمي WFP

بمشاركة وزارة السياحة.. انطلاق معرض "COTTM" في الصين

توقيع بروتوكول تعاون بين مصر للطيران وGE Aerospace البرمجية

مصر للطيران للخدمـات الأرضية توقع عقد جديد مع وكيل الخدمة (TAS)

برج العرب الدولي.. أول مطار مصري صديق للبيئة (إنفوجراف)

مصر للطيران للخطوط الجوية تتعاقد مع أكاديمية السعودية لتدريب الطيارين

الأكثر قراءة

مصادر من مجمع الشفاء: جنود الاحتلال يقتحمون أقسام المستشفى ويطلقون النار بكثافة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

بعد قصف منزله فى غزة.. أبرز المعلومات عن إسماعيل هنية

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تفاصيل المبادرة الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين "طوعيا" إلى أوروبا

نصف مليون جنيه في شهرين.. مفاجأة في واقعة سرقة مصفف شعر شهير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس