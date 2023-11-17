الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكرى الاب الياس مرقس.. الروم الأرثوذكس: "كان مثال للكاهن رجل اللَّه"

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس اليوم الجمعة، بذكرى الاب الياس مرقس.

وعلى خلفية الاحتفالات، نشر نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، مذكرات أحد أبناء الاب الياس الروحيين، والتي نشرت في كتاب حمل شعار (تراث الارشمندريت الياس مرقص‏).

المذكرات 

وجاء بهذه المذكرات أن الأب إلياس مرقص مثال الكاهن رجل اللَّه.. التقيتُ به، وكان اللقاء مصادفة إلهيّة، في وقت قرّرت فيه ترك كلّ المحاولات للبحث عن إلهٍ لم أجده.

اقتنصتَني، أبتِ، من ظلمة الشكّ إلى نور الإيمان، ومن هاوية اليأس إلى حرّيّة الرجاء، ومن أسفل دركات الموت إلى توثّب الحياة، نقلتني من يأس يهوذا المميت بعد التسليم، إلى رجاء بطرس بعد الإنكار وتوبته، علّمتني بمحبّتك أن لا يأس مع إله قائم من بين الأموات ظافر على كلّ القوّات، ولا موت في أحضانه، بل حياة لا تفنى. وما أزال أذكر كلماتك "افرحي… افرحي، ضعي رجاءكِ عليه، ولا تيأسي"، "افرحي… افرحي، فاللَّه يريدنا فرحين"، وأنّ الجحيم لا يقوى على أبنائه لأنّه فداهم. تلك "عطيّة الدموع" التي أُعطـيت للأب إليـاس، وأضـاءت نفوسًًا كثيرة.

أخذت، يا أبتِ، بيدي قدتني في مسيرة التعرّف إلى إله حنون عطوف، يسامح ويغفر، حرّ لا يحدّه طقس ولا قانون، بل هو ربّ الطقوس والقوانين، ولا يحوط به تفسير أو شرح، بل هو مصدر الإلـهام الذي يفـسّر ويـشرح. وتـلك كـانت جـوهـر حـيرتي وشكّي. 

جمعتَ في داخلك رعاية الأب مع حنان الأمّ، وداعة الطفل مع حزم الناضج، رأفة الأنوثة مع شجاعة الرجولة، وعلى حدّ تعبير النفسانيّين، قد صالح في أعماقه الأنوثة وأنضج الذكورة، لم تأنف نفسه العطف، ولم يتعالَ حزمه على الحنان والرأفة.

عبق السلام ينشره أينما تيحلّ وحيثما يتحرّك، رائحته (السلام) فوّاحةً قويّة عندما تصلّي، أو تضع يدك على المعترف مقدّمًا إيّاه لربّه. "أمّا ثمر الروح فمحبّة وفرح وسلام" (غلاطية 5 :22)".

أبرشية الروم الأرثوذكس احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين البابا ثيودورس بطريرك الروم الأرثوذكس الروم الارثوذكس الروم الأرثوذكس بمصر

مواد متعلقة

للأقباط والغربيين.. موعد صوم الميلاد المجيد لعام 2023 الجاري

البابا تواضروس يسيّم 27 كاهنًا في دير الأنبا بيشوى

الكنيسة الأسقفية تستضيف يوم "الصلاة معًا من أجل مصر"

المطران عطا الله حنا: العقل البشري لا يمكنه استيعاب الجرائم المرتكبة في مستشفيات غزة

الخميس.. مركز بي لامباس يستضيف حفل توقيع "سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة" للباحث شريف رمزي

"الكاثوليكية" تُشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

بث مباشر.. البابا تواضروس يتمم سيامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بتذكار القدّيسين الشهداء المعترفين غوريّا وسامونا وحبيب

الأكثر قراءة

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة