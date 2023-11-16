المطران عطا الله حنا: العقل البشري لا يمكنه استيعاب الجرائم المرتكبة في مستشفيات غزة

قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن العقل البشري لا يمكنه أن يستوعب هذا الكم الهائل من الجرائم التي ترتكب في غزة وخاصة في المستشفيات لاسيما مستشفى الشفاء.

وأضاف في تصريحات صحفية: "ما ذنب المدنيين والأطفال لكي يدفعوا فاتورة هذه الحرب في إطار سياسة العقاب الجماعي والتدمير الممنهج الذي يستهدف غزة عن بكرة أبيها؟".

وتابع: "قلوبنا يعتصرها الألم والحزن على أحبة فقدوا حياتهم وذنبهم الوحيد بأنهم يعيشون في قطاع غزة، لقد تم تدمير نصف غزة وما زالت الحرب مستمرة، فهل ينتظرون لكي يدمر النصف الآخر حتى تتوقف هذه المأساة".

واستطرد: "نداءات ومناشدات اطلقها الأحرار في مشارق الأرض ومغاربها لوقف هذه الحرب ولكن يبدو لا حياة لمن تنادي، فالعدوان يزداد شراسة وعدوانية واستهدافًا للأبرياء، أما صور الأطفال وخاصة الخدج منهم فستبقى هذه الصور عالقة في أذهاننا وهي وصمة عار في جبين الإنسانية".

وواصل حديثه: "في الأمم المتحدة يتحدثون عن هدنة إنسانية وهذا أمر جيد، ولكن ما نتمناه هو ليس فقط أن تتوقف الحرب لعدة أيام ومن ثم تعود، بل ما نطالب به هو أن تتوقف الحرب كليًا، هذه الحرب التي أعادت غزة 100 عام إلى الخلف، ناهيك عن الخسائر البشرية وشلال الدماء التي لم تتوقف".

واختتم: "نرفض استهداف المدنيين وثقافتنا ليست ثقافة حروب وعنف وإرهاب وامتهان للكرامة الإنسانية، فالإنسان يبقى إنسانًا حيثما كان وأينما وجد، ولا يوجد إنسان من الدرجة الأولى وإنسان من الدرجة العاشرة فكل البشر سواسية وهم ينتمون إلى أسرة بشرية واحدة خلقها الله، واستهداف المدنيين مرفوض في أي مكان".