الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. المحكمة الرياضية ترفض دعوى بيراميدز لرفض مشاركة الأهلي في دوري الأبطال

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

رفضت محكمة التحكيم الرياضي "الكاس" بعدم أحقية نادي بيراميدز في الشكوى التي تقدم بها مختصما كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب مشاركة الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية للبطولة الإفريقية 2022 / 2023 رغم أنه كان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويرى بيراميدز أنه كان الأحق بالمشاركة في دوري الأبطال بدلا من الأهلي كونه وصيف الدوري، وكان من الأولى مشاركة الأهلي في الكونفدرالية كونه في المركز الثالث في هذا التوقيت.

وكان اتحاد الكرة قد قرر اختيار الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وبيراميدز وفيوتشر في موسم 2022 / 2023، بالنظر إلى نتائج الدور الأول لمسابقة الدوري بعدما طلب الاتحاد الإفريقي تحديد الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية لهذا الموسم قبل انتهاء الموسم السابق له.

وأصدرت المحكمة الرياضية قرارا برفض الشكوى المقدمة من بيراميدز والتأكيد على أن اتحاد الكرة المصري هو المخول له تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

اتفق اتحاد الكرة مع الأندية قبل بداية موسم 2022 / 2023 على الاحتكام على نتائج الدور الأول حال طلب الكاف تحديد الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية قبل انتهاء منافسات الدوري المصري، وتحديد المراكز النهائية لبطولة.

اتحاد الكرة كشف في بيان موقف الأهلي من المشاركة في دوري الأبطال

وكشف اتحاد الكرة فى بيان رسمى سابق أنه تم اختيار نادى الزمالك والأهلى للمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة فى الكونفدرالية طبقًا لنتائج الدور الأول من الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن ذلك الأقرب لتحقيق العدالة.

وأضاف اتحاد الكرة في بيانه أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لم يضع معاييرًا محددة لاختيار الأندية التى تشارك فى البطولات القارية ولم يعترض على الخطاب المرسل بشأن الأندية المشاركة من الجانب المصرى.

الاهلى بيراميدز اتحاد الكرة فيوتشر دورى الأبطال

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