رئيس جهاز الشروق يستمع لشكاوى السكان خلال تفقده منافذ الخير بالمدينة

قام المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بجولة تفقدية بمنافذ الخير (السوق الحضارية لتوفير السلع الغذائية)، يرافقه مسؤولى الجهاز، متفقدًا أقسام الخضروات والفاكهة والبقالة وكذا الأسماك والدواجن واللحوم.

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رئيس جهاز الشروق يوجه بمتاعبة أسعار السلع يوميا

وعلى هامش الجولة التفقدية، استمع رئيس جهاز الشروق لشكاوي عدد من المواطنين، حيث استمع لشكواهم فيما يخص "المنافذ" وكذلك أماكن إقامتهم بالمدينة وأبرز الشكاوى الواردة، ووجه المختصين بالمتابعة اليومية لأسعار السلع والتأكد من أنها أقل من أسعار المحلات بالمجمعات التجارية، تحقيقًا للأغراض التي أسس عليها السوق الحضاري بالمدينة، وأهمها توفير السلع بأسعار أقل من المحلات فضلًا عن إتاحتها العديد من فرص العمل.

ومن جهة أخرى، استكمل المهندس على سعد جولاته لمتابعة الحالة العامة بمناطق (سكن مصر/ اجتماع الواجهة الشرقية)، متفقدا المحاور والطرق وكذا الحدائق.

وتابع رئيس جهاز الشروق أعمال الصيانة العامة بنطاق الجولة مرورا على المسطحات الخضراء والممرات بين العمارات السكنية، موجها باستمرار تكثيف الرعاية للحدائق وتنسيق الموقع العام، والمرور يوميا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائما على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.