الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس جهاز الشروق يتفقد منطقة الإسكان ويستمع لشكاوى السكان.. صور

رئيس جهاز الشروق
رئيس جهاز الشروق

استكمل المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسؤولى الجهاز جولاته التفقديه لمتابعة الحالة العامة بمناطق (الإسكان الاجتماعى الـ27 عمارة/ الـ 70م جنوبى/المستقبل)، وذلك طبقًا لجدول المرور الدورى لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة متفقدًا المحاور والطرق وكذا الحدائق.

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وتابع رئيس الجهاز أعمال الصيانة العامة بنطاق الجولة، مرورًا على المسطحات الخضراء والممرات بين العمارات السكنية، مشددًا على تكثيف الرعاية بالحدائق والنظافة.

كما جاء على هامش الجولة لقاء رئيس الجهاز بعدد من السكان واستمع لشكواهم، موجهًا المختصين بالجهاز بسرعة الاستجابة ومنها طلبات بتوجيه حملات نظافة مكثفة وأُخرى خاصة بتقليم أفرع الأشجار المنخفضة داخل الحدائق، وتم على الفور تلافى الملاحظات الواردة بشكاوى السكان، مؤكدًا على الاستمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

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