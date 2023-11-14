الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رصد وإزالة دور مخالف بأحد العقارات بالحى الرابع فى مدينة الشروق (صور)

جانب من الازالة
جانب من الازالة

صرح المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الرابع بالمدينة لزيادة صاحبه النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويله إلى وحدة سكنية وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.

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واتخذت اللجنة الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل العقارى على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 المهندس على سعد إزالة دور مخالف زيادة النسبه البنائيه بالسطح جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق

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