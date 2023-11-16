الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها التحديات التي تواجه البحث العلمي والنشر بالجامعات المصرية، وذلك في ضوء العرض المقدم من د. ياسر رفعت، والذي شمل (المؤشرات، التخطيط، التحديات)، وفي هذا الصدد أوصى المجلس بتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإعداد تقرير يعرض في الجلسة القادمة.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة الأخرى، منها:
• اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا وعدد رسائل الإشراف بالجامعات المصرية.
• الإحاطة بالأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة التي تم رفعها من خلال الجامعات على المنصة المختصة.   
• اعتماد آليات تطوير منظومة دراسة الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية.
• مقترح جامعة سوهاج بشأن مسار تحفيزي للنشر العلمي للحصول على الدرجات العلمية (ماجستير – دكتوراه) وتكليف لجنة بإعداد مقترح متكامل لتشجيع النشر العلمي بالجامعات المصرية، يُعرض في الجلسة القادمة.

كما أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة المنوفية على إنشاء اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، ولجان فرعية لأخلاقيات البحث العلمي بكليتي (الآداب – الطب).

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وفي سياق آخر أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الوزارة خلال شهر مارس 2023، حيث أنجز منتخب مصر للجامعات بطولات كثيرة في عدة ألعاب مختلفة تحت رعاية وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة، ونجح منتخب مصر للجامعات طالبات في الفوز بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم لكرة السلة بالدوحة بدولة قطر، حيث إنه لم يسبق أن تأهل أي فريق مصري للمشاركة في هذه البطولة من قبل.

قواعد تسجيل الدراسات العليا بالجامعات المجلس الأعلى للجامعات رؤساء الجامعات الجامعات على المنصة المختصة البحث العلمي

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