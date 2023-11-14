الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم العالى: "طب أسنان المنيا" تطلق قافلة طبية مجانية لعلاج أسنان الأطفال

اجتماع طب أسنان المنيا
اجتماع طب أسنان المنيا

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية القوافل الطبية التي تقوم بها كليات القطاع الطبي بالجامعات ودورها في المشاركة الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الوصول لحلول ذكية للتحديات المستقبلية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المُقدمة للمواطن المصري.

وفي هذا الإطار، أطلقت كلية طب الأسنان جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وبالتعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة – مصر، قافلة طبية علاجية مجانية لأطفال المحافظة، بمستشفى طب الأسنان، خلال الفترة من 9 - 12 نوفمبر الجاري، واستهدفت الأطفال من سن 4 إلى 16 عامًا، وذلك لتلقي الرعاية الطبية العامة للأسنان والحشو والخلع.

واستقبل د. عصام فرحات بالجامعة، د. علاء عرفات حيالله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عملية الابتسامة - مصر، بحضور د. ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، ود. حامد جاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. ضياء السيد، مدير مستشفى طب الأسنان.

وثمن رئيس الجامعة خلال اللقاء الجهود المبذولة لتقديم خدمة علاجية لائقة للأطفال، مشيرًا إلى إطلاق قافلة جديدة لأهالي محافظة المنيا لعلاج مشكلات الشفة الأرنبية.

وقامت القافلة بتقديم خدمات علاجية لأكثر من 400 حالة، والكشف على أكثر من 600 حالة، وذلك من خلال الفريق الطبي المتخصص بقسم طب أسنان الأطفال والمكون من 13 طبيبًا، بقيادة د. أحمد الحيني رئيس القسم.

وزير التعليم العالي يستقبل سفير بيلاروسيا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون التعليمي والعلمي

 

كان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

أيمن عاشور التعليم العالي القوافل القطاع الطبي طب الأسنان

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