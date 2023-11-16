محافظ البحر الأحمر يستعرض جهود قافلة جامعة عين شمس التنموية لمدن الجنوب

استعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر تقريرًا حول جهود قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة والتي تشمل خدمات طبية وتوعوية، ومساعدات إنسانية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر.

وبدأ نشاط القافلة بمدن شلاتين وحلايب وأبو رماد على مدار أسبوعين، وتضمنت تخصصات (الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية، أطفال، أسنان، أنف وأذن، نساء وتوليد، رمد، جراحة، قلب، مسالك بولية، نفسية وعصبية، معمل، أشعة وعمليات).

من جهته، أكد الدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الصحة بالبحر الأحمر، أن القافلة أجرت 51 عملية ما بين عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، وقامت بتحويل 82 حالة لاستكمال الفحوصات بجامعة عين شمس، كما وصل إجمالي الفحوصات إلى 3303 حالات على مدار 3 أيام.

وتوجه محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بالشكر للمشاركين ضمن قافلة جامعة عين شمس والفريق الطبي المرافق لها، على جهودهم المستمرة وتفانيهم في توفير الخدمة الطبية لأهالي وسكان جنوب المحافظة مجانًا.