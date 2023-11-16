استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار فتح باب التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، حتى 31 من ديسمبر المقبل، وذلك في مجالات (القصة القصيرة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف علي آلة الكمان أو التخت الشرقي أو العود أو الناي، الغناء، تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية ).

وقال المحافظ إن جائزة الدولة للمبدع الصغير تنقسم إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولي من سن 5 وحتي 12 عام، والفئة العمرية الثانية تضم فوق سن 12 وحتى 18 سنة، ولكل فئة عمرية جائزتين لتصبح 4 جوائز في كل فرع، وتبلغ قيمة الجائزة 40 ألف جنيه، وتهدف الجائزة إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية في مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وكذا نشر الوعي الثقافي بين الطلاب وحثهم علي التعلم والإبداع والابتكار والبحث عن المعلومات بالإضافة لتنمية الأخلاق والقيم التربوية وتعزيز الانتماء الوطني.

شروط مسابقة المبدع الصغير بالمنوفية

وأضاف أن المسابقة تتضمن عدة شروط منها، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومحمود السيرة وحسن السمعة،، وأن يلتزم المتقدم بالفئة العمرية المشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين، ألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، وللاستعلام والاستفسار عن الجائزة والاطلاع عن شروط المسابقة يرجي الدخول علي صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على فيسبوك https://www.facebook.com/stateawardforyounginnovator/، أو الموقع الإلكتروني https://www.ckp.eg/

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم ورعاية الموهوبين الصغار عن طريق اكتشاف المواهب في مختلف المجالات الفنية والأدبية والابتكارات المتعددة، وتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير تتويجا لهذه المواهب الإبداعية ودعم وصقل قدراتهم.