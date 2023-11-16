الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية تصدر قرارًا بفصل طالبين

كلية التربية الرياضية
كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية

قررت كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، فصل طالبين مقيدين بالكلية أسبوعا وذلك لمخالفتهم الأعراف الجامعية، ونشرت القرار عبر إحدى الصفحات التابعة لها كما قررت إدارة الكلية إخطار أولياء الأمور بتلك المخالفة.

وأصدر الدكتور نعيم محمد فوزي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية قرارا حمل رقم 11 لسنة 2023، بفصل أحد الطلاب بالمستوى الرابع بالكلية أسبوعا وذلك لخروجه عن مقتضى القوانين واللوائح والنظم والتقاليد الجامعية، بعد ضبطه أثناء القفز مع أعلى سور الكلية، للدخول بطريقة غير شرعية، الأمر الذي لا يتفق والسلوك الواجب توافرها في الطالب الجامعي، فضلا عن ثبوت ارتكاب المخالفة واعترافه وتعهده بعد تكرارها، موضحا الاكتفاء بفصله أسبوعا وذلك حفظا على مستقبله الدراسي مع إخطار ولي أمر الطالب، وإعلان ذلك بلوحة الإعلانات بالكلية وحفظ القرار في ملف الطالب وإخطار الجهات المعنية.

كما قرر عميد كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية، فصل طالب آخر بالمستوى الثاني للتدخين داخل الكلية، وثبوت الواقعة واعترافه وتعهده بعدم التكرار مرة أخرى، وحرصا على مستقبله إكتفى عميد الكلية بفصله أسبوعا وإخطار ولي الأمر والإعلان في لوحة الإعلانات بالكلية.

رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الإدارة الطبية

وفي سياق آخر منفصل، كان قد قام  الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بتفقد أقسام مستشفي الإدارة الطبية يرافقه  الدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية  و الدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية والدكتور محمد مهاب مدير المستشفى.

كما تفقد القاصد العيادات الخارجية وصيدلية الطلبة وصيدلية الرعاية الصحية للعاملين بالجامعة، وقام رئيس الجامعة بالاطلاع على خطة تطوير قسم العمليات والقسم الفندقي بالمستشفى.

وأشاد رئيس الجامعة  بالتطوير الذي تم باقسام المستشفى والخدمات الطبية التي تقدمها  للطلاب والعاملين.

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