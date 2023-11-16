الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ: ضبط قضية تهريب أقراص مخدرة وتحرير 2139 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

 

- في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط قضية.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2139) مخالفة مرورية متنوعة.

 

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إحباط محاولة تهريب كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بمطار القاهرة

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"الداخلية" تحبط تهريب عملات أجنبية داخل سجائر بمطار القاهرة

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (283) حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قضية تهريب تهريب أقراص مخدرة مخالفة مرورية أمن المنافذ جرائم التهريب

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