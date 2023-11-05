الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

أمن
أمن

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم، حملات موسعة استهدفت مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة ضبط قضية تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية وقضيتى تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة كما تم ضبط 2173 مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت أجهزة الأمن فى مجال الأمن العام عن ضبط 40 قضية،و تنفيذ 221 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

وزارة الداخلية جرائم التهريب الإجراءات الجمركية مخالفة مرورية

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