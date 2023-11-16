الخميس 16 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الباز" عن استجابة الرئيس لمناشدة الطفل عبدالله كحيل: الإجابة مصر دائمًا

محمد الباز
محمد الباز

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن قصة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، المصاب الذي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدته للعلاج في مصر.

وقال "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم الخميس، إن الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل أصيب في أحداث غزة إصابة خطيرة في قدمه، والأطباء قالوا إنه لا بد من بترها.

وتابع: "الولد الصغير نظر إلى الأطباء وقال لهم خلوني أمشي ليه تقطعوا رجلي، أنا بطلب من المصريين معالجة رجلي".

وأكد الباز: "رغم أننا أمام موقف إنساني صعب جدًا وحالة طفل صعبة جدًا، لكن السؤال هنا من أين لهذا الطفل الصغير أن يعرف أن علاجه في مصر".

وتابع: "الإجابة دائمًا مصر؛ لأن المواقف الصغيرة هي التي تدلنا على ذلك، هناك مأساة في فلسطين أكثر من 4 آلاف طفل ماتوا بتوحش من الاحتلال الإسرائيلي، لكن أحيانًا تكون هناك مواقف مثلما حدث مع الطفل عبدالله كحيل".

واستكمل: "السؤال الثاني، من أين عرف هذا الطفل أنه عندما يستغيث مصر ستستجيب له، وهذا ما حدث اليوم، باستجابة الرئيس السيسي، وتوجيهه على الفور بعلاجه في مصر، ودخل بالفعل عبر معبر رفح، ويتلقى العلاج في معهد ناصر بشكل كامل".

واختتم: "رغم كل ما يحدث الطفل لم يقل أي مكان آخر وهذا له دلالة كبيرة جدًا، طفل صغير وعيه لم يُشكل بشكل كامل لكنه يعرف أن علاجه في مصر، ويعرف أنه عندما يطلب من المصريين سيستجيبون فورًا وهذا ما حدث بالفعل لذلك الإجابة هنا لما استغاث أغاثته مصر ووجه الرئيس باستضافته وعلاجه".

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